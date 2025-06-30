Женщине с крупной миомой матки помогли родить в больнице в Раменском

Врачи центра материнства и детства Раменской больницы и Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии имени В. И. Краснопольского помогли 34-летней женщине с крупной миомой матки сохранить беременность. Новообразование пациентке удалили после родов.

Миому небольших размеров у женщины обнаружили еще до беременности. Тогда хирургическое вмешательство не потребовалось.

«Часто для сохранения беременности женщинам с миоматозными узлами требуется их удаление. В данной ситуации из-за низкого их расположения и предлежания плаценты терапия была проведена консервативно, без хирургического вмешательства. После лечения рост миоматозных узлов продолжался, но нарушение их питания приобрело более локальный характер», — пояснил заведующий отделением патологии беременности центра материнства и детства Раменской больницы Александр Ефанов.

Позже образование достигло 15 сантиметров в длину. К 28-й неделе беременности специалисты заметили нарушение снабжения плода кислородом и питательными веществами, вследствие чего женщину не раз госпитализировали. Врачи приняли решение удалить миому во время проведения кесарева сечения.

«Обычно во время родов этого не делают, но, учитывая высокие риски послеродовых осложнений и нарушение питания в миоматозных узлах, это было правильным решением. Для снижения объема кровопотери перед удалением был наложен кровоостанавливающий турникет», — пояснил Ефанов.

Женщина родила доношенного ребенка весом 2330 граммов и ростом 50 сантиметров, после чего команда специалистов провела операцию по удалению образования, которая позволила сохранить матку.

Мать и ребенок уже выписаны.