В Наро-Фоминском перинатальном центре родился восьмой ребенок в семье многодетной мамы Анны. Мальчика весом 4850 граммов назвали Романом. С учетом акушерского анамнеза женщины и крупного веса малыша к родам привлекли расширенную бригаду акушеров-гинекологов и неонатологов.

Главврач перинатального центра Людмила Кещьян отметила, что каждые последующие роды требуют повышенного внимания медиков из-за риска возможных осложнений. По ее словам, в учреждении есть необходимые условия для помощи пациенткам из группы высокого риска.

Благодаря слаженной работе специалистов роды прошли благополучно, состояние мамы и новорожденного оценивается как хорошее.

Сейчас мама и Роман уже выписаны домой.

Информацию о системе родовспоможения региона можно найти на портале «Стань мамой в Подмосковье». Также будущие родители могут обратиться в единый контакт-центр по телефону 8 (800) 550-30-03.