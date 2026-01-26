Женщине помогли родить 6-го ребенка в больнице в Солнечногорске

Женщина в возрасте 39 лет родила шестого ребенка в акушерском отделении Солнечногорской больницы. В ходе операции кесарева сечения на свет появилась девочка весом 3,4 килограмма и ростом 52 сантиметра.

В семье уже подрастают четыре девочки и один мальчик. У пациентки было уже пятое кесарево сечение — это особый случай, который требует высокого профессионализма врачей.

«Мы тщательно планировали операцию, поэтому все прошло благополучно, без каких-либо осложнений. Отметим, что другие четверо детишек в этой семье родились также у нас», — сказала заведующая акушерским отделением Анна Самко.

Сейчас мама и дочка уже чувствуют себя хорошо и выписаны домой.

Узнать больше о системе родовспоможения можно на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье», а также по телефону единого кол-центра 8 (800) 550-30-03.