Женщине 43 лет помогли родить 12-го ребенка в перинатальном центре в Щелкове
Женщина в возрасте 43 лет в 12-й раз стала мамой. Ей помогли родить мальчика весом 4180 граммов и ростом 57 сантиметров в Щелковском перинатальном центре.
Женщина родила путем кесарева сечения. Этот метод специалисты посчитали самым безопасным для здоровья матери и ребенка.
«Поздравляю вас с чудесным пополнением в вашей большой и дружной семье. Знаю, какой это огромный труд — растить и любить столько детей», — сказал главный врач медучреждения Андрей Пастарнак.
Сейчас женщина и ребенок чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой.
Жителям напомнили, что в Подмосковье работает тематический интернет-портал для будущих родителей. На нем размещена вся информация о системе родовспоможения.
Кроме того, получить консультацию можно по телефону кол-центра «Стань мамой в Подмосковье» 8 (800) 550-30-03.