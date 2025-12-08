Женщине 42 лет помогли родить в 8-й раз в перинатальном центре Щелкова

Врачи Щелковского перинатального центра помогли женщине в возрасте 42 лет родить восьмого ребенка. В семье, где уже подрастают семь дочерей, появился долгожданный сын.

Как рассказали в областном Минздраве, восьмые роды женщины, как и все предыдущие, прошли естественным путем. В этот раз ребенок был в тазовом предлежании и не спешил менять позицию.

На 38-й неделе беременности главврач перинатального центра Щелкова Андрей Пастарнак провел наружный акушерский поворот, при котором положение плода в матке меняют. В результате на 40-й неделе родился мальчик Сергей весом 4,2 килограмма и ростом 54 сантиметра.

«Для нас важно не только сохранить жизнь и здоровье матери и ребенка, но и сохранить естественность процесса рождения, если это безопасно. В случае пациентки мы смогли реализовать ее желание родить самой, избежав оперативного вмешательства», — сказал Андрей Пастарнак.

Узнать больше о системе родовспоможения в Подмосковье можно на тематическом интернет-портале, а также по телефону Единого кол-центра 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00.