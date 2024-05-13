Женщина в 10-й раз стала мамой в Щелковском перинатальном центре | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 13:23 Женщина в 10-й раз стала мамой в Щелковском перинатальном центре Минздрав МО

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Врачи Щелковского перинатального центра помогли 35-летней женщине стать мамой в 10-й раз. На свет появился здоровый мальчик весом 4050 граммов и ростом 55 сантиметров.

«Роды прошли без осложнений, мама с малышом готовятся к выписке домой. Это восьмые по счету роды, но ребенок — десятый, потому что были две пары двойняшек. Старшему сыну сегодня уже 15 лет», — рассказал заведующий родовым отделением Геннадий Семенихин.

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Портал «Стань мамой в Подмосковье» поможет женщинам подготовиться к важному событию. Получить информацию также можно через Единый call-центр системы родовспоможения региона по телефону 8 (800) 550-30-03.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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