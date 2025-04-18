Женщина с пересаженными органами родила ребенка в больнице в Наро-Фоминске

Женщина с пересаженными органами родила здорового ребенка в Наро-Фоминском перинатальном центре. Пациентка, которая с детства страдала диабетом, перенесла трансплантацию почки и поджелудочной железы.

Женщина в течение трех лет проходила процедуру гемодиализа — очистки крови. Через пять лет после пересадки органов 42-летняя пациентка узнала, что ждет ребенка. Беременность протекала тяжело.

«Сначала девушка была госпитализирована с подозрением на острую кишечную инфекцию. Затем на сроке в 35 недель у нее поднялось артериальное давление, в связи с чем ее повторно госпитализировали с вопросом о необходимости досрочного родоразрешения», — рассказала заведующая женской консультацией Наро-Фоминского перинатального центра Светлана Гордеева.

Ситуацию удалось стабилизировать. Ребенок родился доношенным.