Женщина с 12 операциями мозга смогла родить благодаря помощи в МОНИИАГ

Женщине в возрасте 31 года с аномалией Арнольда-Киари помогли родить в МОНИИАГ после 12 перенесенных операций на мозге. Благодаря слаженной работе врачей удалось избежать возможных осложнений.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, при аномалии Арнольда-Киари происходит смещение ткани головного мозга в позвоночный канал. Из-за этого спинномозговая жидкость скапливается в черепной коробке. Это вызывает сильные боли, нарушения в работе дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Ранее пациентка перенесла 12 операций, благодаря которым удалось устранить аномалию и гидроцефалию.

По словам научного сотрудника Кетеван Ахвледиани, заболевание затрудняет ведение беременности и родов для акушеров и несет риски неврологических нарушений.

«Благодаря слаженной работе междисциплинарной команды специалистов и регулярным обследованиям удалось избежать осложнений. В ходе естественных родов в положенный срок пациентка родила здорового мальчика весом 3590 граммов и ростом 50 сантиметров. Здоровье мамы и ребенка не вызывает опасений», — рассказала она.

На пятые сутки после родов мама отправилась домой вместе с новорожденным сыном.