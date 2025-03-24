Женщина родила 13-го ребенка в центре материнства и детства в Раменском

В результате естественных родов 41-летняя мать родила здорового мальчика весом 3770 граммов.

«Предыдущие четверо детишек в этой семье родились также у нас в роддоме. <…> Роды прошли благополучно и для мамы, и для новорожденного», — рассказала акушер-гинеколог Ярослав Спиридонов.

Роженица и ребенок чувствуют себя хорошо уже вернулись домой.