Женщина родила 13-го ребенка в центре материнства и детства в Раменском
Врачи Областного центра материнства и детства Раменской больницы помогли женщине родить 13-го ребенка. Процесс прошел без осложнений.
В результате естественных родов 41-летняя мать родила здорового мальчика весом 3770 граммов.
«Предыдущие четверо детишек в этой семье родились также у нас в роддоме. <…> Роды прошли благополучно и для мамы, и для новорожденного», — рассказала акушер-гинеколог Ярослав Спиридонов.
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