Женщин-предпринимателей из Подмосковья пригласили на международный форум

С 18 по 19 ноября в культурном центре при МИД России пройдет IV Международный форум «Женщина третьего тысячелетия». Это событие объединит лидеров, предпринимателей и новаторов со всего мира, создавая пространство для общения, обмена опытом и новых возможностей. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В течение двух дней участницы из 89 регионов России и стран СНГ, Азии, Европы и Африки смогут представить свои проекты, найти партнеров и выйти на международный уровень. Программа форума включает дискуссии, практические занятия и выставку достижений. Основные темы — роль женщин в современном мире, устойчивое развитие и инновационный бизнес. Также запланированы мастер-классы от экспертов в сфере предпринимательства, медицины, digital-технологий и креативных индустрий.

По словам основателя форума Альфии Амировой, мероприятие дает женщинам возможность преодолеть стереотипы, заявить о себе в бизнесе и повлиять на будущее. В прошлом году форум собрал более 300 делегатов из России и 40 стран, включая Катар, Пакистан, Бразилию и Эквадор. Напомним, регистрация на форум уже открыта, подробности можно найти на официальном портале.