Женщин Подмосковья пригласили на конкурс о сохранении традиций

Для участия в конкурсе необходимо до 30 сентября разместить в соцсетях посты с рассказом о традициях, которые есть в семьях и трудовых коллективах, а также о том, кто из женщин их заложил, и как они поддерживаются до сих пор. При этом нужно добавить хештег #ЖенщиныЗаСохранениеТрадиций.

Принять участие могут все желающие старше 18 лет. Лучших выберут в нескольких номинациях, среди которых «Традиционные ценности вокруг нас», «Мосты культур и международное взаимодействие», «Женщины-берегини и защитницы Отечества» и другие.

Организатором выступил Совет Евразийского женского форума.

«В этом году мы объявляем международный конкурс-марафон и приглашаем рассказать не только о семейных традициях, но и о традициях в трудовых коллективах и организациях. Надеемся, что конкурс вызовет активный отклик и послужит объединению людей разных культур вокруг общих ценностей», — поделилась председатель Совета Евразийского женского форума, сенатор Галина Карелова.