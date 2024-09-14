Жене бойца СВО помогут с поступлением в колледж в Лосино-Петровском

На прием в местное отделение партии пришла супруга участника специальной военной операции. Анна Николаевна хочет стать студенткой Щелковского колледжа СП № 7.

С ней пообщался исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Градин.

«Мы придерживаемся принципов солидарности и заботы о каждом члене общества, именно на них базируется наша деятельность. Каждый человек имеет право на поддержку и понимание, и именно в этом заключается наша миссия. Мы стремимся создать условия, при которых каждый член общества будет чувствовать себя важным и нужным, зная, что всегда найдется поддержка и помощь в трудную минуту», — сказал Вячеслав Градин.

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