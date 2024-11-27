Женам участников СВО в Лосино-Петровском вручили подарки ко Дню матери

Активисты «Молодой Гвардии» партии «Единая Россия» организовали акцию ко Дню матери для жен участников СВО. Они поздравили их и вручили букеты цветов.

Молодогвардейцы провели акцию совместно с активистами «Волонтеров Подмосковья», муниципальным депутатом Гузаль Даниловой, руководителем Семей войнов отечества Светланой Алиферовой и исполнительным секретарем местного отделения партии «Единая Россия» Вячеславом Градиным. Они вручили женам участников СВО цветы, поблагодарили за терпение и поддержку защитников Родины, находящихся на передовой.

Акция стала символом признания роли, которую выполняют жены. Они вдохновляют на подвиги и придают сил защитникам в трудные времена.

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