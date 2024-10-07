Женам участников СВО в Балашихе подарили сертификаты на посещение салона красоты

В Балашихе прошел мастер-класс по уходу за собой, организованный салоном красоты Eva совместно с Центром поддержки семей мобилизованных и женским клубом «Гармония». Мероприятие прошло в региональном ресурсном центре «Волонтеры Подмосковья», где специалисты салона поделились с участницами секретами выбора правильной косметики и основными принципами ухода за кожей и волосами.

Руководитель центра Елена Жарова отметила, что такие встречи помогают женщинам отвлечься от повседневных забот и поднять моральный дух.

«Мы планируем проводить подобные мастер-классы на регулярной основе, чтобы поддерживать наших девушек и давать им понять, что они не одни», — подчеркнула она.

Парикмахер-колорист Дарья Меркулова рассказала о средствах для гладкости волос и облегчения их расчесывания, а косметолог Владислава Шевченко поделилась секретами ухода за кожей лица в зависимости от ее типа. Всем участницам вручили сертификаты на бесплатные процедуры в салоне и памятные книги о Балашихе.

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