Женам участников СВО из Подольска выделят помещение для сбора гумпомощи

Первый заместитель председателя горсовета Любовь Ушанева встретилась с председателем комитета семей воинов Отечества города Подольск Кристиной Грек. Они наметили план по решению трудностей, с которыми сталкиваются волонтеры при сборе гуманитарной помощи для нужд военнослужащих.

Кристина отметила необходимость в специализированном помещении и оборудовании для приготовления еды длительного хранения и сухих заготовок в вакууме.

Любовь Ушанева, в свою очередь, сообщила о внесении изменений в положение о порядке предоставления в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества на внеочередном 62-м заседании Совета депутатов. Это позволит движению «Ангелы фронта», состоящему из жен участников специальной военной операции, бесплатно получить необходимое помещение.

«Помощницам наших защитников станет легче собирать и готовить продукты длительного хранения, амуницию и вещи для отправки на передовую. Мы продолжим оказывать поддержку комитету и семьям участников СВО всем необходимым», — подчеркнула Ушанева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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