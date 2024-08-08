Жена бойца СВО попросила главу Чехова о покупке генераторов для военных

Глава Чехова Михаил Собакин встретился с женой бойца СВО. Она передала ему просьбу от командира части помочь купить генераторы и квадроцикл.

Наталья — супруга бойца специальной военной операции Виктора из Чехова. Он служит разведчиком в составе взвода управления гаубичного артиллерийского дивизиона с января 2023 года.

Накануне с Натальей встретился глава городского округа Чехов Михаил Собакин. Жена бойца СВО передала просьбу от командира части помочь в приобретении двух дизельных генераторов и квадроцикла. Это необходимо для бесперебойной связи и мобильности подразделения.

«Мы сделаем все возможное для скорейшего обеспечения бойцов всем необходимым. Пока наши герои защищают нас и нашу Родину, поддержка их в зоне специальной военной операции, а также помощь их семьям — наш долг», — прокомментировал глава муниципалитета Михаил Собакин.

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