Железнодорожный вокзал «Дмитров» капитально отремонтируют до 2028 года

Железнодорожный вокзал «Дмитров» планируют капитально отремонтировать до 2028 года. Ежедневно им пользуются около 15 тысяч пассажиров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора Андрея Воробьева по итогам его визита в округ.

Здание вокзала построили в 1901 году, оно является объектом культурного наследия. Поэтому специалисты должны сохранить его исторический облик. В ходе ремонта обновят коммуникации, фасад и крышу, заменят окна и двери, а также восстановят исторические элементы и лепнину.

«Дмитров — один из старейших городов. Там находится уникальный ж/д вокзал. Чтобы приступить к его капремонту, о котором просили жители, важно соблюсти все требования, которые предъявляются к объектам культурного наследия», — отметил Воробьев.

Одновременно за счет регионального бюджета благоустроят территорию вокзала. Там заменят ливневую канализацию, оборудуют автобусную площадку и парковку. Также появятся новые тротуары, пешеходные и велодорожки, места для высадки пассажиров такси и озелененные зоны.

Проект реализуют Московская область и РЖД.