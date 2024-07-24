Железнодорожный переход в Лобне построят к концу года
Недавно начались подготовительные работы по строительству железнодорожного перехода в районе улицы Кольцевая в Лобне. Подрядчик планирует завершить объект к концу года.
Глава городского округа Лобня Анна Кротова рассказала, что разрешение на строительство получено, определено место для переноса контрольного пункта и голубятни.
«Сегодня уже начали подготовительные работы по обустройству пешеходного перехода через железную дорогу. Штаб собран. Рабочий автокран, грузоподъемностью 50 тонн — на месте. Продолжаем работать», — написала Анна Кротова в своем телеграм-канале.
Согласно проекту, переход через железную дорогу будет крытым с грузовым лифтом. Ширина коридора — не менее 4 м. Завершат строительство в конце 2024 года.
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