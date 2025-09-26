Железнодорожный переезд закроют на время в Луховицах

В Луховицах 26 сентября будет временно приостановлено движение через железнодорожный переезд, расположенный на 138-м километре железнодорожных путей, вблизи от мукомольного завода. Данное ограничение связано с проведением плановых работ по модернизации и замене заградительных устройств.

По информации, предоставленной представителями Голутвинской дистанции путей, работы будут проводиться в течение рабочего дня, с 09:00 до 16:00. В этот период времени переезд будет полностью закрыт для проезда автотранспорта. Чтобы минимизировать неудобства для водителей и обеспечить бесперебойное движение транспорта, дорожные службы организовали альтернативный маршрут объезда. Водителям предлагается воспользоваться железнодорожным переездом, расположенным на 136-м километре, на улице Озерной.

Автомобилистам рекомендуется внимательно следить за дорожными знаками и указателями, а также заблаговременно планировать свой маршрут, чтобы избежать пробок.