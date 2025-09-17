Железнодорожный переезд вблизи деревни Жуковка отремонтируют в Одинцове

Представители Московско-Смоленской дистанции пути, Московской дирекции инфраструктуры «Российских железных дорог», администрации Одинцовского городского округа уведомляют жителей и водителей о предстоящих ремонтных работах на железнодорожном переезде на 15-м километре перегона «Кунцево-1 — Усово». Он будет проходить рядом с деревней Жуковка.

Работы проведут с 09:00 1 октября до 23:00 2 октября 2025 года. Также с 09:00 до 23:00 1 октября и с 09:00 до 23:00 2 октября организуют реверсивное движение — пропускать машины через переезд будут по очереди. Полностью закрыть объект планируют с 23:00 1 октября до 06:00 2 октября.

Ближайшие варианты объезда: по Подушкинскому шоссе через 14-й километр перегона «Кунцево — Усово» и по Красногорскому шоссе через 18-й километр перегона «Кунцево — Усово». Стоит отметить, что при выборе маршрута необходимо использовать актуальные данные навигации и дорожные объявления.