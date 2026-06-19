Железнодорожный переезд в Одинцове закроют на три дня для ремонта

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Ремонт железнодорожного переезда на перегоне «Одинцово — Голицыно» пройдет с 23 по 25 июня. Движение автомобильного транспорта возле платформы «Малые Вяземы» будет полностью перекрыто.

Работы стартуют в 09:00 23 июня и завершатся в 21:00 25 июня. Специалисты проведут замену рельсошпальной решетки в зоне пересечения автомобильной и железной дорог.

Представители Московско-Смоленской дистанции пути, администрации Одинцовского округа и Госавтоинспекции призывают водителей заранее учитывать введенные ограничения при планировании поездок. Выбор альтернативных маршрутов позволит избежать задержек в пути и снизить нагрузку на прилегающую дорожную сеть.

Автомобилистам рекомендуется внимательно следить за дорожными указателями и временной схемой организации движения в районе проведения ремонтных работ.