Железнодорожный переезд в Одинцове закроют на ремонт с 18 мая

Движение всех видов транспорта через переезд полностью приостановят на несколько дней. Начало ограничения — в 9:00 18 мая, а снятие — не ранее 22:00 21 мая. Меры необходимы, чтобы специалисты смогли качественно выполнить запланированные работы по обновлению инфраструктуры переезда — это в перспективе повысит безопасность движения и продлит срок службы объекта.

В связи с перекрытием переезда изменятся маршруты общественного транспорта. Автобусы № 22 и № 50 будут следовать в объезд, через поселок Летний Отдых. Остановочный пункт «Шараповка» на период работ временно не будет обслуживаться — пассажиры не смогут садиться в автобусы и выходить из них на этой остановке.

Жителей Одинцовского округа просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее продумать альтернативные маршруты передвижения.