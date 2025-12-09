Железнодорожный переезд рядом с платформой «Малые Вяземы» отремонтируют в Одинцове

Представители Московско-Смоленской дистанции пути Московской дирекции инфраструктуры — филиала акционерного общества «Российских железных дорог», администрации Одинцовского городского округа и Одинцовского отдела Госавтоинспекции проинформировали о предстоящем ограничении движения транспорта через железнодорожный переезд на 42 километре «Одинцово-Голицино». Здесь проведут ремонтные работы.

Исполнители выполнят ремонт переезда и сопутствующей инфраструктуры, движение через переезд организуют в реверсивном режиме: пропуск автотранспорта будет осуществляться по очереди в одном направлении, затем — в противоположном, в зависимости от расписания дежурного персонала и установленной схемы движения.

Строительство будут вести в ночные и утренние часы: первый период — с 22:00 10 декабря 2025 года до 06:00 11 декабря 2025 года, второй период — с 22:00 11 декабря 2025 года до 06:00 12 декабря 2025 года. Водителям рекомендуют учитывать данную информацию при планировании поездок и заранее выбирать маршруты объезда. Кроме того, на месте будут дежурить сотрудники для регулирования движения, также установят временные дорожные знаки и сигналы.