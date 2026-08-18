19 августа на железнодорожном переезде 183 километра перегона Лукино — Кубинка-2 Одинцовского округа проведут ремонтные работы. Движение автомобилей и других видов транспорта полностью остановят.

Работы запланированы в обеденное время — с 12:20 до 14:20 — и являются плановыми. Необходимость ремонта связана с аварийным состоянием переезда.

В течение двух часов специалисты будут работать непосредственно на участке пересечения автомобильной дороги с путями. Полное перекрытие движения транспорта необходимо, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения работ.

Водителям, которые планируют поездки в районе перегона Лукино — Кубинка-2, рекомендуют заранее учитывать временное ограничение и по возможности выбрать другой маршрут. После завершения работ движение через переезд должно полностью возобновиться.