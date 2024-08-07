Железнодорожный мост на станции МЦД в Лобне обновят к сентябрю

В Лобне проверили готовность железнодорожного моста на станции МЦД «Лобня». Инспекцию провел первый заместитель главы города Евгений Аптекин в сопровождении представителей Следственного комитета, РЖД и Минтранса Подмосковья.

Ремонтные работы на мосту осуществляет подрядчик «Московская дирекция пассажирских обустройств». Перед началом работ проведена экспертиза несущих конструкций.

Планируется замена всех ржавых и изношенных элементов конструкции на новые. Кроме того, оргстекло на переходе будет затемненным, что позволит снизить нагрев воздуха внутри сооружения.

Сейчас завершается монтаж ступеней, которые изготовлены из специально обработанного нескользящего гранита. Завершение ремонтных работ запланировано до конца сентября, а новые пандусы будут установлены в течение ближайших двух недель.

Ремонт моста является временной мерой, направленной на обеспечение безопасности жителей. В дальнейшем планируется строительство нового конкорса на станции «Лобня». Основные проектные решения уже согласованы, и после завершения проектирования будут определены стоимость и сроки выполнения работ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».