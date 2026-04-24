Железнодорожную станцию Монумент в Химках построят в 2027 году

В Химках стартовал подготовительный этап строительства новой железнодорожной станции Монумент. Она появится на участке между действующими остановочными пунктами Химки и Молжаниново.

На площадке уже прокладывают временную подъездную дорогу, создают строительный городок и занимаются переносом инженерных коммуникаций.

«Это первая железнодорожная станция, реализуемая правительством Московской области совместно с РЖД. Она войдет в МЦД-3 и улучшит транспортную связь жителей жилых комплексов „Две столицы“ и „Солнечная система“ с Москвой, другими микрорайонами Химок и населенными пунктами Подмосковья. Открыть станцию, которая будет полностью соответствовать современным стандартам комфорта и безопасности для пассажиров, планируется в третьем квартале 2027 года», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Станция будет соответствовать современным требованиям к комфорту и безопасности. Проектом предусмотрено строительство двух береговых платформ, которые накроют навесами по всей длине для защиты от дождя и снега.

Для удобного и безопасного перехода через железнодорожные пути возведут мост-конкорс площадью более 2,4 тысячи квадратных метров, откуда можно будет попасть на платформы.

Инфраструктура станции включит турникетные зоны, билетные кассы, а также современные системы навигации и информирования пассажиров: световые указатели, табло с динамической информацией, аудиооповещение и многофункциональные терминалы, оснащенные кнопками экстренной связи.

Для удобства пассажиров установят скамейки и урны.