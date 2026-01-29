Железнодорожники в Мытищах борются с последствиями мощного снегопада

В городском округе Мытищи после сильного снегопада городские службы активно работают над тем, чтобы ключевые объекты инфраструктуры продолжали функционировать без перебоев. Особое внимание уделяется железнодорожной станции «Мытищи», где организованы круглосуточные дежурства.

С самого утра и до позднего вечера бригада из 10–15 человек проводит уборку территории каждые два часа или чаще, в зависимости от ситуации. Они расчищают подходы к станции и пешеходные дорожки, очищают и обрабатывают реагентом все ступени, убирают лифты и чистят полы с помощью поломоечной машины.

Одновременно другая группа сотрудников обеспечивает безопасность движения поездов. Одна бригада расчищает снег с рельсов специальной машиной, а другая — вручную очищает стрелочные переводы, от которых зависит бесперебойность всего движения.

Сотрудники признаются, что поддерживать порядок при непрекращающемся снегопаде очень трудно, но они делают все возможное, чтобы пассажиры чувствовали себя в безопасности, а поезда следовали по расписанию.