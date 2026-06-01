Железнодорожники провели акцию по безопасности в Международный день защиты детей

В Международный день защиты детей и в первый день летних каникул Московская железная дорога организовала акцию по профилактике детского травматизма. Об этом сообщило Министерство транспорта Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Железнодорожники совместно с транспортной полицией, местными властями, волонтерами и общественными организациями провели единый день профилактики. Во время акции детям и их родителям рассказали об основных правилах поведения на железнодорожном транспорте. В тематических зонах прошли викторины, за активное участие в которых ребята получали призы.

Центральной площадкой акции в Москве стал ТПУ Лианозово, в Московской области — станция Софрино Ярославского направления. Мероприятия также состоялись на вокзалах Брянска, Тулы, Курска, Понырей, Русского Брода, Мценска, Орла, Смоленска, Вязьмы, Гагарина, Сафонова, Обнинска.

На других станциях Московской железной дороги железнодорожники и волонтеры раздавали памятки по безопасности.

Источник: «Московская железная дорога».