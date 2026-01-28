Железнодорожники очистят пути в Сергиевом Посаде от снега

Для очистки основных магистралей используются специальные автоматические снегоуборочные машины. Однако без ручного труда не обойтись. Основная нагрузка ложится на плечи бригад путевых обходчиков. Они уделяют особое внимание стрелочным переводам, которые приходится очищать от снега несколько раз в сутки, в том числе и ночью.

Бригады по шесть человек выходят на объекты, и за каждой парой закреплен определенный участок. Их задача — не только оперативно его расчистить, но и постоянно поддерживать в проходимом состоянии.

Для оперативной помощи к работе привлечены и работники ЭЧ. Они убирают снег на резервных путях, помогая обеспечивать бесперебойное движение поездов.