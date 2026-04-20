Железнодорожники обновляют фасад вокзала в Красноармейске

В городе Красноармейск железнодорожники начали работы по обновлению фасада вокзала. Специалисты «Московской — Ярославской дистанции гражданских сооружений» РЖД проводят подготовительные работы: стены зашкурили и загрунтовали перед покраской.

Для ремонта выбрали водоэмульсионную серую краску. Светлым оттенком покроют основные части фасада, а темным подчеркнут декоративные элементы: пилястры, венчающий карниз и другие детали.

Вокзал в Красноармейске открыли в 1956 году. Строители считают его историческим, так как он стоит на Ярославском направлении. Чтобы сохранить облик здания, фасад ремонтируют, не меняя внешний вид. Приводить в порядок вокзал приходится минимум раз в год.

Ремонтник Виталий Крутов, который работает на объекте уже почти 15 лет, отмечает, что на покраску уйдет 160 литров краски. Необходимо нанести четыре-пять слоев. Если не будет дождей, работы обещают завершить к концу текущей недели.