Железнодорожники Дмитрова борются с последствиями снегопадов

На железнодорожной станции в городе Дмитров Московской области идет активная борьба со снегом. Из-за обильных осадков и сильных метелей сотрудникам приходится работать в круглосуточном режиме.

Фарджун Сайфутдинов, рабочий, уже два года трудится на железной дороге, но впервые столкнулся с таким большим количеством снега. Его смена началась в час ночи, и с тех пор он много раз выходил чистить перроны, привокзальную площадь и стрелочные переводы.

Важно следить за уровнем снега на железнодорожных путях, так как превышение на 10-20 сантиметров над головками рельсов может затруднить движение поездов или даже привести к остановке железнодорожного сообщения.

По словам Фарджуна, сложнее всего чистить стрелочные переводы, где ни в коем случае нельзя допустить напрессовок льда и снега. Рабочие чистят эти зоны особенно тщательно и часто.

Для борьбы со снегом бригады дворников используют средства малой механизации, а ручной труд применяется в местах, где нельзя использовать снегоочистители. Главная задача для рабочих — обеспечивать бесперебойное движение поездов.