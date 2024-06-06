Ж/д станция в Химках вошла в топ Подмосковья по популярности
Пассажиры Московско-Тверского направления активно пользуются железнодорожной станцией в Химках. Согласно статистическим данным, только за пять месяцев этого года поезда перевезли свыше 27 миллионов человек.
Открытие МЦД-3 позволило жителям пользоваться новыми маршрутами, оплачивать проезд «Тройкой». Таким образом, количество перевозок пассажиров в поездах выросло на 22% с января.
«В среднем суточный пассажиропоток поездов составляет 160 тысяч человек, иногда — до 170 тысяч», — рассказали в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.
Специально перед запуском МЦД-3 в Химках привели в порядок 23 остановки около платформ — установили новые модули с беспроводными зарядными станциями. Планируется, что до 2026 года в округе модернизируют все станции: Левобережную, Химки, Подрезково, Сходню, Фирсановскую и Малино.
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