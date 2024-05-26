Жанна Мишина выдвинулась на праймериз в Воскресенске

Жанна Мишина, директор Концертно-выставочного зала городского округа Воскресенск, выдвинула свою кандидатуру на предварительное голосование «Единой России». Она намерена использовать свой опыт для решения проблем городского округа и улучшения жизни его жителей.

Жанна Мишина уже более 20 лет проявляет активную гражданскую позицию, является членом Общественной палаты и лидером общественного мнения Воскресенска. Она также ведет активную культурно-просветительскую деятельность и была удостоена множества наград.

За годы руководства Концертно-выставочным залом Жанна Мишина превратила его в процветающее культурное учреждение. На базе зала созданы профессиональные концертные коллективы, которые успешно выступают на различных площадках и завоевывают призовые места в конкурсах. Здание зала было отремонтировано и оснащено современным оборудованием.

«Я выдвигаюсь кандидатом в депутаты городского округа Воскресенск. Для меня это новый вызов и возможность принести пользу нашему городу. Я верю в свои силы и стремлюсь к победе», — заявила Жанна Мишина.

Она подчеркнула, что для нее важна социальная сфера и она готова выступать с инициативами и предложениями от имени своих избирателей, а также помогать им в решении вопросов.

От Воскресенска на предварительное голосование зарегистрированы 77 кандидатов.

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