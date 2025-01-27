Жалоб на парковку мусорных контейнеров стало на 54% меньше в Подмосковье

С начала января жители Подмосковья оставили 940 обращений о припаркованных у контейнерных площадок машинах. Это на 54% меньше, чем в декабре.

Жители оставляли обращения о припаркованных у контейнерных площадках машинах через «Добродел», рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору . Такие заявки сначала проходят модерацию, а затем нарушителю выписывают штраф по упрощенной системе.

В ведомстве отметили, что сервис «Народный инспектор» на портале «Добродел» позволяет вынести постановление за парковку машин на газоне, у мусорных контейнеров и на детских площадках.

«За 2024 год благодаря системе, вынесено порядка постановлений на сумму более пяти миллионов рублей. Официальные обращения в этом случае не дают высокой эффективности, так как не гарантируют то, что транспортное средство останется на месте к моменту выезда инспекторского состава», — сказал заместитель председателя правительства области — министр по содержанию территорий Владислав Мурашов.

Благодаря принятым в регионе мерам количество жалоб удалось сократить на 54% за месяц.