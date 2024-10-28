Зеркала для безопасности на путях установят на ж/д станции в Красногорске

На станции Московского центрального диаметра появится новое оборудование для безопасности пешеходов. Зеркала позволят увеличить обзор и заметить приближающийся поезд вовремя.

Соответствующее поручение было получено от Министерства транспорта Подмосковья. Подобные сферические зеркала будут установлены на пешеходных переходах у 13 железнодорожных станций региона.

Железная дорога является зоной повышенной опасности, поэтому в муниципалитете регулярно проводятся различные профилактические мероприятия. В рейдах «Сохрани себе жизнь» участвуют сотрудники городской администрации и административно-пассажирской инспекции. Жителям округа раздают листовки с информацией и напоминают, как вести себя на железнодорожных путях.

В Подмосковье продолжается строительство тоннеля к Путилковскому шоссе. Его открытие запланировано на май–июнь 2025 года. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев написал в своем Telegram-канале.

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