«Зенит» из Санкт-Петербурга вновь стал обладателем Кубка Игоря Акинфеева

Футболисты с берегов Невы во второй раз подряд стали обладателями международного Кубка Игоря Акинфеева. Финал прошел 12 августа на «Арене Химки». В решающем матче «Зенит» обыграл московскую академию «Локомотив» в серии пенальти со счетом 5:3.

В турнире приняли участие двадцать команд ведущих футбольных академий России и Белоруссии. Также спортсмены соревновались в киперболе и кипербатле — двух игровых дисциплинах, разработанных Игорем Акинфеевым.

Московская команда «Космос» (Иван Губанов и Матвей Краснокутский) победила в турнире по кипербатлу. Кубок по киперболу завоевал ПФК ЦСКА, который в финале оказался сильнее подмосковной команды СШОР «Химки».

На церемонии награждения министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов поблагодарил Игоря Акинфеева за организацию турнира и отметил, что для юных футболистов он является отличным ориентиром в карьере.

Также капитан ЦСКА вручил призы лучшим игрокам. Лучшим вратарем был признан Даниил Кипятков («Локомотив»), лучшим защитником — Кирилл Романов («Динамо», Минск), лучшим нападающим — Ярослав Поздеев («Зенит»), лучшим бомбардиром — Николай Никатин («Зенит»).

Команды были отмечены в специальных номинациях: ПФК ЦСКА получил награду за лучшую командную защиту, а «Зенит» — приз как самая результативная команда Кубка Акинфеева.

Подробнее ознакомиться с результатами и посмотреть повторы прямых трансляций можно на официальном сайте турнира [akinfeev-cup.ru](https://akinfeev-cup.ru).