Земская гимназия в Балашихе отметила 35-летие

Юбилей Земской гимназии отпраздновали в городском округе Балашиха. В торжестве приняли участие депутат Московской областной думы Владимир Шапкин, начальник управления по образованию Балашихи Александра Зубова, почетные гости, ветераны педагогического труда, выпускники, родители и школьники.

Праздник начался с исполнения гимназическим хором гимна России и гимна Земской гимназии. В ходе мероприятия вручиди почетные грамоты и благодарственные письма. Особое внимание уделили истории учебного заведения, о которой рассказали собравшимся.

«Это не просто школа, а учебное заведение с глубокими историческими и духовными корнями. Здесь бережно хранят наши православные традиции, семейные ценности. Такой подход к воспитанию дает блестящие результаты — только в этом году гимназия выпустила 36 медалистов. Это огромное достижение и заслуга всего педагогического коллектива. Такие школы — наша гордость и основа будущего», — отметил Владимир Шапкин.

В праздничной программе с творческими номерами выступили выпускники, ученики и родители. Особое внимание привлекли выступления детей семьи Никитиных — педагогов-новаторов, чьи идеи легли в основу работы гимназии. Для гостей также организовали экскурсию в музей Земского образования, фотозону и выставку выпускных фотоальбомов разных лет.