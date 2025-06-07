Землю с воинского захоронения кузбассовцев в Одинцове передали в Кемерово

Осенью 1941-го кузбассовцы героически сражались под Москвой. Теперь частица их подвига — горсть земли из братской могилы в Одинцове — вернулась в родной регион — Кемеровскую область.

Горсть подмосковной земли с братской могилы воинов Советской Армии в Одинцове бережно передали в Кемерово в память о сибирских бойцах. Дмитрий Вахрушев и Павел Фещенко, уроженцы Кузбасса, отражали натиск фашистов под Кубинкой, попали в одинцовский госпиталь, погибли от ранений и были захоронены в братской могиле.

Символический жест с передачей земли стал частью масштабного проекта — с 2022 года делегация из Кемерова посещает места крупнейших сражений, где воевали сибирские солдаты, и забирает частицу их подвига для хранения в мемориале Воину-Освободителю.

Монумент стал символом боевого пути сибирских дивизий, воевавших почти на всех фронтах Великой Отечественной войны.