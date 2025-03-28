Земляные работы начались на стадионе «Спартак» в Можайске

Масштабная реконструкция спортивного объекта продолжается в муниципалитете. Строители приступили к земляным работам на площадке.

Экскаваторы углубляют котлован, после чего предстоит установка железобетонной плиты под фундамент будущего здания административно-бытового комплекса с трибунами для зрителей на 1562 места. Одновременно проходит планировка прилегающей территории и готовится почва для благоустройства.

Реконструкция проводится в рамках реализации областной государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023–2027 годы.

Основным спортивным объектом обновленного стадиона станет футбольное поле с искусственным покрытием и современной системой подогрева, что позволит проводить матчи даже в холодное время года. На стадионе также обустроят четыре беговые дорожки длиной 400 метров и сектора для прыжков, установят современное оборудование и организуют пространства для отдыха.

Реконструкцию стадиона планируют завершить в октябре 2026 года.