Земляные полотна на трассе М-1 «Беларусь» готовы на 60% в Одинцове

Реконструкция федеральной трассы М-1 «Беларусь» продолжается в Одинцовском округе. Работы идут на участке от 66-го до 84-го километра между Кубинкой и Дорохово. Государственная компания «Автодор» сообщает, что уже выполнено более 60% работ по устройству земляного полотна.

Проект включает строительство двух путепроводов и моста через реку Капанку. Сейчас специалисты занимаются возведением опор и установкой водопропускных труб, а также создают насыпи для будущих развязок. Работы выполняют более 900 человек и 350 единиц техники.

Реконструкция началась в ноябре прошлого года и предполагает расширение дороги с четырех до шести полос, установку освещения и ограждений, а также ликвидацию одноуровневых пересечений, что улучшит безопасность и комфорт движения.