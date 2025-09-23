Земля у лесопарка «Орешник» получила статус участка общего пользования

Спор вокруг территории, прилегающей к лесопарковой зоне «Орешник», разрешился в пользу жителей. Администрация Богородского городского округа приняла долгожданное решение, утвердив схему расположения земельного участка и закрепив за ним статус, исключающий любую застройку.

Данный вопрос, имевший крайне высокую социальную значимость, на протяжении долгого времени активно обсуждался жителями микрорайона Успенск. Поводом для беспокойства послужила информация по возможному использованию данного участка с частичной точечной вырубкой зеленых насаждений.

Не согласные с такой перспективой жители организовали массовые обращения во все инстанции: главе Богородского округа, губернатору Московской области, в прокуратуру, Министерство экологии и даже на имя президента Российской Федерации. Общее количество подписей под коллективными жалобами превысило 100 человек. Основным пожеланием было сохранение зеленой зоны и недопущение вырубки.

Учет мнения населения стал ключевым фактором при принятии окончательного решения. Постановлением администрации Богородского городского округа в сентябре текущего года была официально утверждена схема расположения земельного участка площадью 22 223 квадратных метра.

Согласно документу, участок земли, расположенный в Ногинске, официально отнесен к категории «земли населенных пунктов», а его разрешенное использование установлено как «земельные участки (территории) общего пользования». Это означает, что территория будет местом свободного доступа и использования всеми жителями города — для прогулок, отдыха и иных общественных нужд.