Земли в Подмосковье начали использовать по назначению

С начала 2025 года в Московской области более 26,2 тысячи собственников земельных участков начали использовать свои территории по назначению благодаря работе муниципального земельного контроля. Об этом сообщил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

«По итогам работы муниципального земельного контроля Подмосковья в части профилактики нарушений земельного законодательства за 2025 год собственники более 26 тысяч земельных участков в Подмосковье начали использовать землю по назначению», — отметил Тихон Фирсов. Он подчеркнул, что количество правообладателей, исправляющих нарушения, растет с каждым годом.

Наиболее законопослушными оказались собственники земель в таких округах, как Солнечногорск, Серпухов, Дмитровский, Луховицы и Серебряные Пруды.

Министр напомнил, что неправильное использование земли может привести к повышению налоговой ставки с 0,3 до 1,5% и пересмотру кадастровой стоимости участка.

Проверить свой земельный участок на наличие нарушений можно самостоятельно через региональный портал https://uslugi.mosreg.ru. Для этого нужно подать заявку, получить ссылку для установки приложения «Проверки Подмосковья» и пройти самообследование.

Любой житель Подмосковья может сообщить о замеченном нарушении с помощью сервиса «Народный инспектор» (https://t.me/mio_mo/9066?single). Через сервис можно подать жалобу на незаконную гостиничную деятельность, производство или предоставление услуг.