Земли сельхозназначения в Подмосковье выставят на торги

На портале торгов Московской области ЕАСУЗ Комитета по конкурентной политике в марте пройдут аукционы по продаже шести участков сельскохозяйственных земель общей площадью более 400 гектаров. Землю изымали у прежних владельцев за неиспользование по назначению.

По словам министра имущественных отношений Московской области Тихона Фирсова, любые владельцы участков обязаны следить за их состоянием и использовать по назначению. Это особенно важно для сельскохозяйственных угодий, которые теряют свои свойства при ненадлежащем уходе или простое.

Так, 19 марта пройдут торги за участок площадью 15,43 гектара вблизи деревни Слобода городского округа Клин. 23 марта будут искать новых хозяев для участков в Богородском округе: 37,6 гектара на территории ЗАО «Кудиново», а также 78,8 и 2,83 гектара вблизи деревни Вишняково. 24 марта пройдут торги за два участка — 121,9 и 144,28 гектара вблизи деревни Белая также в Богородском округе.

Ранее земли в Клину были изъяты по решению суда еще в 2021 году, а в Богородском округе решение об изъятии пяти участков сельхозназначения было вынесено в середине 2025 года.

Торги за сельхозземли пройдут на электронной площадке РТС-Тендер. Посмотреть земельные участки, предлагаемые на торгах, можно на интерактивной карте единого портала торгов Московской области ЕАСУЗ (http://easuz.mosreg.ru/).