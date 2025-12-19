Земли с риском экологической опасности проверят в Домодедове

В Домодедове утвердили график профилактических визитов для земельных участков с риском экологической опасности и программу профилактики на 2026 год. К таким участкам отнесли территории, которые граничат с кладбищами и водными объектами.

Начальник отдела муниципального земельного контроля Ирина Чикмачева пояснила, что специалисты проводят профилактические визиты. После они информируют контролирующие лица о требованиях к деятельности и способах снижения экологического риска. В случае необходимости выдают предписания.

Отметим, к участкам среднего риска относятся земли, граничащие с кладбищами и водными объектами. Умеренный риск включает участки в населенных пунктах, соседствующие с сельскохозяйственными землями, и земли, закрытые от общественного доступа, что увеличивает риск вандализма.

Программа профилактики и Реестр категорированных объектов доступны на сайте администрации Домодедова.