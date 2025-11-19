Земконтроль закрыл 41 нелегальный пункт шиномонтажа в Подмосковье

Сотрудники земельного контроля Подмосковья проверили две тысячи земельных участков, где действуют шиномонтажные мастерские, на предмет соблюдения законодательства. Из-за нарушений был закрыт 41 нелегальный пункт оказания услуг дорожного сервиса.

Согласно установленным правилам, нельзя открывать места для обслуживания автомобилей на участках, предназначенных под ИЖС или подсобное хозяйство. Целевое назначение земель должно строго соблюдаться. Нарушения влекут за собой административную ответственность и серьезные последствия для владельцев.

«Именно поэтому, после обследований инспекторами мунземконтроля 41 нелегальный шиномонтаж прекратил свою деятельность. Всего же было выявлено 412 случаев несоответствия фактического использования земли», — обратил внимание министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

После обнаружения нарушений сотрудники земельного контроля делали предупреждения, а затем проводили повторные проверки. Если недочеты сохранялись — применяли административные санкции.

По итогу по три шиномонтажных мастерских закрыли в Кашире, Щелкове, Рузском, Одинцовском округах, и по две — в Домодедове, Серпухове, Истре, Жуковском, Богородском и Наро-Фоминском округах.

В Минимущества региона напомнили, что владелец может сам выбрать вид разрешенного использования для объекта. Этим правом воспользовались 40 собственников и продолжили вести бизнес дорожного сервиса законно.