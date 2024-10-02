Земельный участок без торгов выделили для строительства базы отдыха в Королеве

Компания «Бережки» реализует инвестпроект в Подмосковье на земельном участке в Королеве, полученном в аренду без торгов. На нем построят базу отдыха «Ближний Плес».

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, площадь арендованной компанией земли составила девять гектаров. Там создадут базу отдыха на 15 номеров и 25 гостевых дома с рестораном и спа-комплексом.

«Объем инвестиций в проект оценивается в 150 миллионов рублей, будет создано 15 рабочих мест. Открытие гостиницы запланировано на 2029 год», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций региона Екатерина Зиновьева.

Подмосковные инвесторы могут арендовать земельные участки без проведения торгов благодаря специальной программе. Компания также может выкупить его за 15% от кадастровой стоимости при выполнении инвестиционных обязательств.

Подать заявку на получение участка без торговы можно по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в«Суперчате 360».