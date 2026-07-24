Земельные участки выделили 8 медработникам в Богородском округе

В этом году еще 85 подмосковных врачей стали обладателями земельных участков для строительства собственного жилья — в рамках региональной программы «Земля врачам». Эта мера поддержки помогает привлекать и удерживать квалифицированные кадры в системе здравоохранения региона.

Среди лидеров этого года, наиболее активно реализующих программу, выделяется и Богородский округ. Участки в муниципалитете получили восемь врачей. С момента запуска инициативы округ также вошел в список лидеров — всего выделен 221 участок.

Напомним, закон о предоставлении бесплатных земельных участков медикам в Подмосковье действует с июня 2021 года и рассчитан до конца 2026 года. Право на получение земли имеют врачи 39 дефицитных специальностей, работающие в учреждениях здравоохранения региона не менее трех лет. Участки предоставляются для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ) в 32 городских округах. Подать заявку можно через местную администрацию.

Программа «Земля врачам» — важный элемент социальной поддержки медиков: она не только помогает решить жилищный вопрос, но и укрепляет кадровый потенциал системы здравоохранения Подмосковья.