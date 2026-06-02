Земельные участки велели проверить собственникам в Одинцове

В Одинцовском округе продолжают выявлять неоформленные строения и самовольное занятие земли. Собственников призвали проверить, не попали ли их участки в специальные реестры.

Списки земельных участков с неоформленными объектами недвижимости и признаками самовольного занятия опубликованы на официальном сайте администрации. Перейти к ним можно по ссылке.

Если участок обнаружили в реестрах, необходимо до 15 ноября 2026 года устранить нарушения и уведомить об этом администрацию, рассказали в ведомстве.

При неустранении нарушений в установленный срок кадастровая стоимость участка может быть значительно увеличена по решению правительства Московской области. В 2027 году процедура оспаривания стоимости усложнится и потребует личного обращения в госучреждение «Центр кадастровой оценки».

Специалисты администрации рекомендуют собственникам оформить права на недвижимость или перераспределить границы участков до конца 2026 года. Задать вопросы можно в управление муниципального земельного контроля и экологии по телефонам: 8-495-181-90-00 (добавочный 8564), 8-495-181-90-00 (добавочный 2918) или по электронной почте odin@admin-mo.ru.