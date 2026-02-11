Земельные участки Подмосковья: несоблюдение целевого назначения приведет к повышению кадастровой стоимости

Целевое назначение земельного участка — это важная характеристика, которая определяет, как владелец может использовать свою землю. Она указана в правоустанавливающих документах. Например, участок, предназначенный для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства или садоводства, нельзя использовать для коммерческой деятельности. А земля, выделенная под сельское хозяйство, должна использоваться для выращивания сельскохозяйственных культур.

Владельцы земельных участков в Московской области должны следить за соблюдением целевого назначения своей собственности. Несоблюдение приведет к финансовым последствиям, в том числе к повышению кадастровой стоимости земли.

По словам министра имущественных отношений Московской области Тихона Фирсова, материалы муниципального земельного контроля, поступающие в налоговую службу и Центр кадастровой оценки, служат основанием для обязательного пересмотра кадастровой стоимости земельного участка. По итогам прошлого года за нецелевое использование земли кадастровая стоимость была пересмотрена на 1432 участках и увеличилась на 17,4 млрд рублей.

Для минимизации рисков и финансовых последствий владельцы земельных участков могут проверить соответствие своего участка виду разрешенного использования. Это можно сделать, заказав выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) онлайн на сайте Росреестра или обратившись лично в МФЦ. Также можно обратиться в органы местного самоуправления для консультации и получения разрешения на изменение вида разрешенного использования, если это необходимо и позволяют правила землепользования и застройки.