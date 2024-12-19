Земельные участки для ведения бизнеса выставили на торги в Щелкове

«Дом.РФ» предлагает инвесторам участки и имущественные комплексы общей площадью более 34 гектаров в Щелкове. Все выставленные лоты предназначены для строительства бизнес-недвижимости, включая деловые центры, офисы, логистические парки и административные здания. Заявки на участие в торгах можно подавать до 17 февраля 2025 года.

Среди выставленных объектов—ранее используемое антенное поле, применявшееся для усиления и распространения сигнала аналогового телевидения и радио. Все лоты расположены рядом друг с другом по адресу: улица Радиоцентр № 5, на юго-восточной окраине Щелкова, всего в 200 метрах от Щелковского шоссе. В округе имеются многоэтажные жилые комплексы и зеленые зоны, также неподалеку находится аэродром Чкаловский, а в квартале расположен торговый центр районного формата.

Первый лот включает участок площадью 15,76 гектара и здания, общая площадь которых составляет 2,2 тысячи квадратных метров. Начальная цена этого лота составляет 173,72 миллиона рублей.

Второй лот представляет собой участки общей площадью 13,84 гектара с начальной ценой 136,47 миллиона рублей. Кроме того, предлагается имущественный комплекс, который включает участок площадью 3,73 гектара и здания общей площадью 295 квадратных метров, с начальной ценой 45,38 миллиона рублей. Также на торги выставлен участок площадью 1,7 гектара с начальной ценой 10,9 миллиона рублей.